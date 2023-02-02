Пограничники предупреждают о возможных пробках в пунктах пропуска на польской границе: что известно

Пограничники предупреждают, что 2 и 3 февраля могут возникнуть задержки в движении в пункты пропуска "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская" с польской стороны.

Об этом сообщили на Facebook-странице Государственной пограничной службы Украины

Представители пограничной стражи Польши отмечают, что на подъездных дорогах к трем пунктам пропуска запланированы акции протеста.

"2-3 февраля запланированы акции на подъездных дорогах к пунктам пропуска "Корчева — Краковец", "Медика — Шегини" и 2 февраля на подъездной дороге к пункту пропуска "Хребене — Рава-Русская" со стороны Польши", — говорится в сообщении.

В ГНСУ отмечают, что это может повлиять на движение транспорта, которое будет пересекать границу. Украинцев просят учесть этот фактор, планируя поездки.

Напомним, в Закарпатье открыли новый пункт пропуска – железнодорожный. Современный поезд будет курсировать из Рахова в румынскую деревню Валя Вишелуй. В будущем маршрут продолжат дальше по территории Румынии вплоть до Ужгорода.

Читайте также: