Пограничники предупреждают об усложнении движения на границе с Польшей

Предварительно осложнения могут быть до середины сентября.

В украино-польском пункте пропуска "Гребенное — Рава-Русская", что во Львовской области, возможно усложнение движения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

"По информации от польской стороны, начались ремонтные работы асфальтного покрытия в пункте пропуска "Гребенное — Рава-Русская", которые будут продолжаться до 12 сентября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы проходят на въезд в Украину на легковом направлении, а также на грузовых паркингах — на въезд и выезд.

В Госпогранслужбе просят путешественников учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Как сообщалось, поезда в Польшу будут курсировать с ограничением маршрута вплоть до 30 сентября. Ограничения не коснутся поездов №67/68 Киев — Варшава, №19/20 Киев — Хелм, №119 Днепр — Хелм и №24 Хелм — Киев, которые продолжат движение по привычному графику.

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