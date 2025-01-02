Пограничники предупреждают об увеличении очередей на границе с Польшей: что известно

В настоящее время пассажиропоток, который был очень большим на границе Украины с Польшей, уменьшился. Впрочем, в первую неделю года количество транспорта может возрасти.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Пока увеличение пассажиропотока в пределах Львовской области не фиксируется. Ожидается, что поток транспорта может возрасти в первую неделю года", — говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что для ритмичной работы пунктов пропуска увеличено количество пограничных нарядов. Кроме того, путешественникам рекомендуют следить за состоянием очередей на границе на электронных сервисах ГНСУ.

Напомним, руководитель Социологической группы Рейтинг Алексей Антипович оценил, каковы политические настроения украинцев за границей, если будут выборы. По предварительным данным, около 60% украинских беженцев за границей составляют люди с юга и востока Украины.

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