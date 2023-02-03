Пограничники предупреждают об увеличении очередей на пунктах пропуска с Польшей: что произошло

В пятницу, 3 февраля, могут возникнуть пробки у границы с Польшей. Вероятно, могут увеличиться очереди на украино-польских пунктах пропуска.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

"Предупреждаем граждан о возможном увеличении очередей в пунктах пропуска "Корчева — Краковец", "Медика — Шегини", "Хребене — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин"", — говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что из соседней Польши запланированы акции протеста жителями прилегающих к границе населенных пунктов.

Следует отметить, что накануне в ГНСУ предупреждали о возможных задержках в движении в пункты пропуска "Краковец", "Шегини" и "Рава-Русская" с польской стороны. Ведь на подъездных дорогах к трем пунктам пропуска запланированы акции протеста.

Напомним, в Закарпатье открыли новый пункт пропуска – железнодорожный. Поезд будет курсировать из украинского Рахова в румынскую деревню Валя Вишелуй.

Читайте также:

Десяткам тысяч женщин и мужчин запретили выезд из Украины – ГНСУ