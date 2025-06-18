Пограничники призывают избегать пересечения границы в пункте пропуска "Шегини": в чем причина

Пункт пропуска Шегини / © УНИАН

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Украинцам желательно временно избегать пересечения границы в пункте пропуска «Шегини».

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге в Укринформе

«Отдельно хотел бы посоветовать людям именно сейчас стараться избегать пересечения границы через пункт пропуска Шегини на границе с Польшей. Там происходит реконструкция полос движения, из-за чего определенным образом затруднено движение как для легковых автомобилей, так и для грузовых транспортных средств», — сказал он.

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Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко призвал украинцев перед поездками за границу проверять, насколько загружены пункты пропуска. Он пояснил, что актуальную информацию об очередях регулярно публикует Западное региональное управление на своей странице в Facebook. Там можно увидеть, какая ситуация на границах с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией — в частности, сколько машин ожидает на выезд из Украины. Это позволяет лучше спланировать поездку и избежать долгого ожидания.

По его словам, по состоянию на 12:00 в пункте пропуска «Шегини» на украинско-польской границе образовалась очередь из около 80 легковых автомобилей. В то же время на других пунктах этого направления очередей не наблюдалось. В связи с этим он посоветовал водителям временно выбирать другие пункты пропуска, пока продолжается реконструкция «Шегинив», чтобы избежать длительного ожидания в очередях.

Напомним, ранее мы писали о том, что на границе с Венгрией открыли новый пункт пропуска «Великая Паладь — Нодьгодош». Новый пункт позволит ежегодно пропускать более 70 тысяч легковых автомобилей и около 220 тысяч пешеходов.