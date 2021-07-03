Пограничники прокомменировали заявление Лукашенка об "огромном количестве оружия из Украины"

В Госпогранслужбе говорят, что за последние полгода на границе не было изъято ни огнестрельного оружия.

Количество задержаний оружия на границе с Беларусью за последние полгода уменьшилась. В частности, было изъято 27 единиц оружия, в то же время — ни одного огнестрельного.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"С начала года на украинском-белорусской границе военнослужащие Госпогранслужбы прекратили попытки незаконного перемещения через границу 27 единиц оружия, из которых 12 единиц охотничьего, 13 — холодного и по одному — газового и пневматического. Стоит заметить, что за аналогичный период прошлого года на украинско-белорусской границе задержали на 6 единиц оружия больше", — рассказали пограничники.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что соответствующие показатели белорусской стороны (осуществляется ежемесячный обмен статистической информацией) на смежном участке границы еще ниже.

"Согласно данным, предоставленным белорусской стороной, за 5 месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только 4 единицы оружия и 10 боеприпасов, все в пунктах пропуска. А при обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Беларуси отмечали уменьшение в отчетном периоде в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной", — рассказали в Госпогранслужбе.

Там отмечают, что все заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины — безосновательны.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничникам полностью закрыть границу с Украиной. Он заявил, что, мол, из Украины в Беларусь "поступает огромное количество оружия".

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