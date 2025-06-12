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- Украина
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Пограничники разоблачили хитроумную схему побега: мужчина пытался вывезти своего шурина из страны
Пограничники Виннитчины пресекли попытку незаконного пересечения границы.
В Винницкой области разоблачили курьезную попытку незаконного пересечения границы: мужчина прятался в багажнике авто. Житель Харьковщины пытался вывезти своего «шурина», пряча его в багажнике собственного автомобиля. Совместную семейную схему разоблачили на подъезде к пограничной полосе.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
Водитель Toyota Camry, житель Харьковщины, пытался провезти своего 36-летнего свояка из Могилева-Подольского до реки Днестр, откуда тот планировал добраться до соседней страны вплавь.
Опасную «семейную логистику» остановил пограничный наряд во время проверки на подъезде к пограничной полосе.
Сейчас «путешественник» привлечен к административной ответственности. В Национальную полицию направлено сообщение о признаках уголовных нарушений по статьям 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и 336 (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, забронированные от мобилизации мужчины призывного возраста могут выезжать за пределы Украины как в служебную командировку, так и в отпуск, однако есть определенные исключения.
«Возможность есть у тех, кто забронирован, пересечь границу на выезд из Украины, как в служебную командировку, так и в отпуск», — сказал Демченко.
В то же время он отметил, что некоторые мужчины-госслужащие не имеют права уезжать на отдых за границу.