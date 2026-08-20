Пограничники сбили из пулемета российскую крылатую ракету в Киевской области: фото

Сбитая российская крылатая ракета / © Государственная пограничная служба Украины

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Во время массированной атаки России на Украину в ночь на 20 августа пограничники Киевской области уничтожили крылатую ракету, направлявшуюся в сторону столицы.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

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На рассвете одна из мобильных огневых групп пограничников обнаружила в своем секторе воздушную цель — крылатую ракету противника.

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Сбить крылатую ракету из пулемета — очень сложная задача, ведь шансы на успешное поражение такой цели крайне малы.

«Однако мгновенная реакция, профессиональная подготовка и мастерство пограничников сделали невозможное — вражеская ракета была уничтожена», — отмечают в ГПСУ.

Сбитая цель упала вне населенных пунктов. На месте ее падения образовалась большая воронка, вокруг которой разлетелись обломки.

Воронка на месте падения крылатой ракеты / © Государственная пограничная служба Украины

Атака РФ по Украине — последние новости

Напомним, в ночь на четверг, 20 августа, Россия нанесла мощный мощный удар по Киеву. Под ударом оказались три района. Худшая ситуация в Соломенском районе. Там в 9-этажке разрушены последние два этажа. Погибли 13 человек, пострадали — более трех десятков Ликвидация последствий в столице продолжается.

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Также РФ нанесла удар по Киевской области. После массированной российской атаки вспыхнул очень сильный пожар. Премьер-министр Сергей Корецкий уточнил, что в Борисполе был удар по продуктовым складам и объектам «Красного креста». Известно о погибшем, раненых и многих повреждениях.

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