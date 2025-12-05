- Дата публикации
Пограничники сделали важное сообщение о Святом Николае: фото
В субботу, 6 декабря, в 10:00 в пункте пропуска «Рава-Русская» откроется резиденция Святого Николая.
Вечером в пятницу, 5 декабря, через пункт пропуска «Рава-Русская» прибыл Святой Николай. Пересечение границы было оформлено по всем правилам пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
«Он уже на украинской земле и готов творить чудеса», — говорится в сообщении.
Пограничники отметили, что 6 декабря в 10:00 в пункте пропуска «Рава-Русская» откроется резиденция Николая.
«Все путешественники, которые будут пересекать границу на въезд в Украину, попадут в настоящую сказку — праздничная фотозона, добрый Николай и, конечно, подарки для самых маленьких путешественников», — пообещали в ГПСУ.
Дети, которые будут въезжать в Украину через другие пункты пропуска на Львовщине, также не останутся без подарков.
«Каждый ребенок, который будет въезжать в Украину в этот день в пунктах пропуска на Львовщине, получит сладкий сюрприз, а еще праздничную открытку с особым QR-кодом. Перейдите по нему — и Николай лично поздравит вас, даже если вы не попадете в его резиденцию», — сообщили в ГПСУ.
Пограничники призывают украинцев, которые находятся за границей не упустить шанс увидеть чудо собственными глазами.
«Николай уже здесь, чтобы дарить радость вместе с пограничниками 7 пограничного Карпатского пограничного отряда», — говорится в сообщении.
