Пограничники сообщили, как укрепляют границу с Беларусью: готовятся к разному развитию событий

Сейчас укрепляют районы вдоль всей границы с Беларусью – от Волыни до Чернигова.
Украина готовится к возможному развитию событий на северных рубежах. Именно поэтому продолжает укреплять всю границу с Беларусью.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
В настоящее время укрепляют районы от Волыни до Чернигова. В частности, речь идет об инженерном обустройстве, средствах наблюдения, фиксации, "чтобы заранее понимать, что происходит в ближайшем пограничном по ту сторону госграницы".
"Мы хорошо видим, как Россия давит на Беларусь, чтобы она присоединилась к полномасштабной войне, которую развязала РФ. И Беларусь уже поддерживает Россию, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру для перемещения подразделений ВС РФ", — подчеркнул Демченко.
По его словам, нужно готовиться к разному развитию событий, поскольку агрессорка Россия через территорию соседней Беларуси продолжает совершать атаки.
"Наше внимание приковано к так называемой региональной группировке союзного государства, которую разворачивает Россия совместно с Беларусью. Поэтому все Силы обороны, все составляющие Сил обороны — и пограничники, и ВСУ, и Нацгвардия делают все необходимое, чтобы укрепить как линию границы, так и пограничные", — заявил спикер ГНСУ.
Напомним, с 13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил страны. Ее поручил начать самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
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