Пограничники сообщили, как укрепляют границу с Беларусью: готовятся к разному развитию событий

Сейчас укрепляют районы вдоль всей границы с Беларусью – от Волыни до Чернигова.

Украина готовится к возможному развитию событий на северных рубежах. Именно поэтому продолжает укреплять всю границу с Беларусью.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В настоящее время укрепляют районы от Волыни до Чернигова. В частности, речь идет об инженерном обустройстве, средствах наблюдения, фиксации, "чтобы заранее понимать, что происходит в ближайшем пограничном по ту сторону госграницы".

"Мы хорошо видим, как Россия давит на Беларусь, чтобы она присоединилась к полномасштабной войне, которую развязала РФ. И Беларусь уже поддерживает Россию, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру для перемещения подразделений ВС РФ", — подчеркнул Демченко.

По его словам, нужно готовиться к разному развитию событий, поскольку агрессорка Россия через территорию соседней Беларуси продолжает совершать атаки.

"Наше внимание приковано к так называемой региональной группировке союзного государства, которую разворачивает Россия совместно с Беларусью. Поэтому все Силы обороны, все составляющие Сил обороны — и пограничники, и ВСУ, и Нацгвардия делают все необходимое, чтобы укрепить как линию границы, так и пограничные", — заявил спикер ГНСУ.

Напомним, с 13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил страны. Ее поручил начать самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Читайте также: