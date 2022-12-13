Пограничники сообщили, сколько россиян въехали в Украину по визам и по каким причинам

Количество выданных разрешений на въезд в Украину – достаточно мало.
С начала введения визового режима с Россией — с 1 июля 2022 года — украинскую границу пересекли 7 человек. Причины, по которым гражданам РФ выдали разрешения на въезд в Украину – гуманитарные.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко для УП.
По его словам, въехало в Украину — 5 женщин и два мужчины. При том что это либо пожилые люди, либо те, кто следовал в Украину с целью воссоединения семьи.
"Мы видим, что количество выданных разрешений достаточно мало, и выдаются они исключительно в особых случаях, когда это связано с гуманитарной составляющей. Мы будем и дальше тщательно проверять всех граждан РФ, которые планируют попасть на территорию Украины", — добавил он.
Визовый режим для россиян
Напомним, с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для граждан России. Кабинет министров упразднил действие межправительственного соглашения еще в 1997 году о безвизовом режиме. Чтобы приехать в Украину, россияне должны получить визу.
С начала вторжения украинское посольство и консульства в России не работают – сделать это можно через компанию-международного оператора, имеющую представительства в 8 российских городах.
Читайте также:
- "Вам здесь не рады": Эстония, Латвия, Литва и Польша с сегодняшнего дня закрыли въезд для россиян
- Визы в первую очередь следует запретить российским чиновникам, влияющим на мнение народа из глубинок — Фейгин
- Позволят ли россиянам путешествовать по Европе: кто, где и когда может лишить РФ упрощенного визового режима.