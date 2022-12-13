Пограничники сообщили, сколько россиян въехали в Украину по визам и по каким причинам

Количество выданных разрешений на въезд в Украину – достаточно мало.

С начала введения визового режима с Россией — с 1 июля 2022 года — украинскую границу пересекли 7 человек. Причины, по которым гражданам РФ выдали разрешения на въезд в Украину – гуманитарные.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко для УП.

Также читайте Лукашенко нашел замену умершему главе МИД Макею: кто стал новым министром

По его словам, въехало в Украину — 5 женщин и два мужчины. При том что это либо пожилые люди, либо те, кто следовал в Украину с целью воссоединения семьи.

"Мы видим, что количество выданных разрешений достаточно мало, и выдаются они исключительно в особых случаях, когда это связано с гуманитарной составляющей. Мы будем и дальше тщательно проверять всех граждан РФ, которые планируют попасть на территорию Украины", — добавил он.

Визовый режим для россиян

Напомним, с 1 июля в Украине начал действовать визовый режим для граждан России. Кабинет министров упразднил действие межправительственного соглашения еще в 1997 году о безвизовом режиме. Чтобы приехать в Украину, россияне должны получить визу.

С начала вторжения украинское посольство и консульства в России не работают – сделать это можно через компанию-международного оператора, имеющую представительства в 8 российских городах.

Больше никаких туристов из России – Чехия закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами

Читайте также: