Пограничники спасли мужчину, который пробирался в Румынию: что произошло (фото)

Спасенный пограничниками мужчина

Возле границы с Румынией пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границу, но провалился под лед.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

После того, как потенциальному нарушителю границы не удалось перебраться на противоположный берег реки Прут, он сам позвонил в полицию и сообщил, что находится в приграничье и его жизнь в опасности.

Правоохранители отправились на поиски мужчины. Вскоре они обнаружили его следы на снегу, а также лестницу, с помощью которой он преодолел заградительный забор.

Далее следы привели поисковую группу на берег реки Прут, где и находился потерпевший.

Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Мужчина признался, что планировал перейти через замерзшую реку и добраться до Румынии, но после падения под лед понял, что выбраться уже не сможет.

На правонарушителя составлен админпротокол.

