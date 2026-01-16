- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 907
- Время на прочтение
- 1 мин
Пограничники спасли мужчину, который пробирался в Румынию: что произошло (фото)
Потенциальному нарушителю границы не удалось перебраться на противоположный берег реки Прут и он сам позвонил в полицию.
Возле границы с Румынией пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границу, но провалился под лед.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
После того, как потенциальному нарушителю границы не удалось перебраться на противоположный берег реки Прут, он сам позвонил в полицию и сообщил, что находится в приграничье и его жизнь в опасности.
Правоохранители отправились на поиски мужчины. Вскоре они обнаружили его следы на снегу, а также лестницу, с помощью которой он преодолел заградительный забор.
Далее следы привели поисковую группу на берег реки Прут, где и находился потерпевший.
Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Мужчина признался, что планировал перейти через замерзшую реку и добраться до Румынии, но после падения под лед понял, что выбраться уже не сможет.
На правонарушителя составлен админпротокол.
Напомним, на высокогорном участке украинско-румынской границы пограничники снова зафиксировали опасного хищника — рысь.