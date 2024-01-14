Пограничники требуют от мужчин документы по ТЦК: законно ли это — комментарий ГПСУ

Пограничники заявляют об увеличении количества поддельных документов.
В ГПСУ уверяют, что пограничники во время усиленной проверки документов мужчин действуют в рамках законодательства в соответствии с военным положением.
Об этом сказал спикер ГНСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.
Он пояснил, что такая тщательность проверки пограничниками документов по ТЦК, военно-учетных документов, где, в частности, есть отметка об отсрочке от призыва, связана с увеличением количества поддельных документов.
"В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу", — пояснил он.
Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, кого из мужчин сейчас выпускают из Украины.
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