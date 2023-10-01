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Пограничники уничтожили группу дронов, что пытались атаковать их позиции – фото

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Пограничники уничтожили группу дронов, что пытались атаковать их позиции – фото

Вражеские дроны, уничтоженные пограничниками / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Оккупанты продолжают нести потери, в частности в технике.

В Харьковской области украинские пограничники обезвредили группу вражеских дронов. Оружие пыталось атаковать позиции наших защитников.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Как отмечают в службе, 4 российских беспилотника на высоте 50 метров над землей пытались приблизиться к защитным сооружениям.

"Пограничники вовремя заметили "смертников" и подавили их с помощью антидронового ружья", – отмечается в сообщении.

Вражеские дроны, уничтоженные пограничниками / ©
Вражеские дроны, уничтоженные пограничниками

Ранее стало известно, что общие боевые потери России к утру 1 октября составляют уже более 278 5700 оккупантов. За минувшие сутки ряды "200-х" пополнили еще 440 российских захватчиков.

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Дата публикации
Просмотры
266
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