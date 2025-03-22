Пограничники ужесточили контроль в одной из областей на западе Украины: детали

Усилены участки на границе с Румынией.
Украинская Госпогранслужба ввела усиленный контроль на Закарпатье. Для охраны государственной границы были задействованы дополнительные силы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
Отмечается, что пограничники усилили наиболее уязвимые участки на границе с Румынией и Венгрией.
"Во время патрулирований военнослужащие ГНСУ будут использовать современную автомобильную и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию, а также другие спецсредства. Это позволит более эффективно противодействовать правонарушениям и быстро реагировать на угрозы", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, кафиры попытаются продвинуться в Сумской области: эксперт назвал опасность.
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