Пограничники ужесточили контроль в одной из областей на западе Украины: детали

Усилены участки на границе с Румынией.

Украинская Госпогранслужба ввела усиленный контроль на Закарпатье. Для охраны государственной границы были задействованы дополнительные силы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Отмечается, что пограничники усилили наиболее уязвимые участки на границе с Румынией и Венгрией.

"Во время патрулирований военнослужащие ГНСУ будут использовать современную автомобильную и специальную технику, беспилотную и пилотируемую авиацию, а также другие спецсредства. Это позволит более эффективно противодействовать правонарушениям и быстро реагировать на угрозы", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, кафиры попытаются продвинуться в Сумской области: эксперт назвал опасность.

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