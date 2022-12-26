Пограничники встретили защитников острова Змеиный: фото

Охранники границы Измаильского отряда вместе с родственниками героев и громадой встретили троих собратьев, находившихся в плену 9 месяцев.

Об этом пишет Государственная пограничная служба по сообщениям в социальных сетях.

Их удалось уволить 24 ноября, вместе с еще тремя пограничниками Донецкого и Луганского отряда.

Затем они прошли реабилитацию, получили медицинскую и психологическую помощь. Уже в ближайшее время ребята вернутся на службу.

Ситуация на острове Змеиный

Украинские защитники зачищают и разминируют Змеиный. Украинские бойцы нашли на острове много техники кафиров, документов, журналы ведения боев и кота, освобожденного после оккупации.

Позже спасенный кот с острова Змеиный получил имя и новый дом. Кот Змей будет жить в Киеве, его приютил один из командиров. Бойцы говорят, что кот стал талисманом освобожденного острова и теперь вместе с ними будет бороться за большую победу.

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