Пограничники задержали 20-летнего "пенсионера": украинец пытался выехать с удостоверением за 1500 долларов

Пограничники задержали 20-летнего "пенсионера": украинец пытался выехать с удостоверением за 1500 долларов

ГНСУ направила уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

20-летний житель Херсона пытался пересечь границу на Закарпатье в пункте пропуска Солотвино с поддельным пенсионным.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

Парень в пункте пропуска предоставил пограничникам свое пенсионное удостоверение.

"В ходе углубленного изучения предоставленного документа пограничники установили, что он поддельный. В ходе опроса горе-пенсионер рассказал, что приобрел удостоверение у дельца из Херсона за 1500 долларов США", — говорится в сообщении службы.

ГНСУ направила уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ч.4 ст. 358 УКУ (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ст. 336 УК (Уклонение от призыва по мобилизации).

Парню грозит ограничение свободы минимум до трех лет.

Напомним, ранее глава самопровозглашенной "ДРН" Денис Пушилин отменил "парад Победы" 9 мая.

Как сообщалось, Арестович назвал три главных направления наступления российских оккупантов перед 9 мая .

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