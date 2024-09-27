Пограничники задержали четырех плавцов на Дунае: что известно

Пограничники задержали четырех гребцов на Дунае. Мужчины пытались незаконно пересечь государственную границу вблизи города Килия через реку.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Как отмечается, местные жители в возрасте от 25 до 41 года сговорились вместе бежать в Румынию. Для этого они заранее купили в интернет-магазине две двухместные резиновые надувные байдарки. Чтобы пограничники их не увидели, свой замысел реализовывали ночью, когда сел густой туман.

«Сначала они добрались до острова Кислицкий, ну а оттуда хотели форсировать Дунай до румынского берега. Однако не получилось, помешал пограничный наряд, который их обнаружил с помощью технических средств и задержал”, — сообщили в ведомстве.

Ранее на границе с Венгрией работники ГНСУ остановили интересных супругов – мужчина женился на собственной теще, старше его на 36 лет.

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