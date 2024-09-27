Пограничники задержали четырех плавцов на Дунае: что известно

На нарушителей составили протоколы.
Пограничники задержали четырех гребцов на Дунае. Мужчины пытались незаконно пересечь государственную границу вблизи города Килия через реку.
Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
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Как отмечается, местные жители в возрасте от 25 до 41 года сговорились вместе бежать в Румынию. Для этого они заранее купили в интернет-магазине две двухместные резиновые надувные байдарки. Чтобы пограничники их не увидели, свой замысел реализовывали ночью, когда сел густой туман.
«Сначала они добрались до острова Кислицкий, ну а оттуда хотели форсировать Дунай до румынского берега. Однако не получилось, помешал пограничный наряд, который их обнаружил с помощью технических средств и задержал”, — сообщили в ведомстве.
Ранее на границе с Венгрией работники ГНСУ остановили интересных супругов – мужчина женился на собственной теще, старше его на 36 лет.
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