Пограничники задержали девять нелегальных мигрантов из Кубы в Харьковской области: видео

По словам "путешественников", они направлялись в Испанию.
Пограничники задержали девять нелегальных мигрантов из Кубы в Харьковской области. Они незаконно пересекли границу с РФ в Украину на Рождество, 7 января.
Об этомсообщается на странице Госпогранслужбы в Facebook.
"Мрачные "гости" из солнечной Кубы. Девять нелегалов незаконно пересекли границу с РФ в Украину. Пограничники харьковского отряда мигрантов задержали", — говорится в сообщении.
По словам "путешественников", они направлялись в Испанию.
Теперь они будут ждать решения суда, который определит степень ответственности нарушителей государственной границы.
Мрачные «гости» из солнечной Кубы 9️⃣Девять нелегалов незаконно пересекли границу с РФ в Украину. Пограничники харьковского отряда мигрантов задержали. По словам «путешественников», они направлялись в Испанию. Теперь они будут ждать решения суда, который определит меру ответственности нарушителей государственной границы⚖️Опубликовано Государственная пограничная служба Украины Пятница, 7 января 2022 г.
Напомним, украинцев в связи с миграционным кризисом, возникшим на границах Беларуси с Польшей и Литвой, предупредили о возможных проникновениях отдельных групп нелегальных мигрантов. Нацполиция просит сообщать о возможном появлении незнакомых лиц в приграничных районах.
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