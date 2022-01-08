Пограничники задержали девять нелегальных мигрантов из Кубы в Харьковской области: видео

Пограничники задержали девять нелегальных мигрантов из Кубы в Харьковской области: видео

По словам "путешественников", они направлялись в Испанию.

Пограничники задержали девять нелегальных мигрантов из Кубы в Харьковской области. Они незаконно пересекли границу с РФ в Украину на Рождество, 7 января.

Об этомсообщается на странице Госпогранслужбы в Facebook.

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"Мрачные "гости" из солнечной Кубы. Девять нелегалов незаконно пересекли границу с РФ в Украину. Пограничники харьковского отряда мигрантов задержали", — говорится в сообщении.

По словам "путешественников", они направлялись в Испанию.

Теперь они будут ждать решения суда, который определит степень ответственности нарушителей государственной границы.

Мрачные «гости» из солнечной Кубы 9️⃣Девять нелегалов незаконно пересекли границу с РФ в Украину. Пограничники харьковского отряда мигрантов задержали. По словам «путешественников», они направлялись в Испанию. Теперь они будут ждать решения суда, который определит меру ответственности нарушителей государственной границы‍⚖️ Опубликовано Государственная пограничная служба Украины Пятница, 7 января 2022 г.

Напомним, украинцев в связи с миграционным кризисом, возникшим на границах Беларуси с Польшей и Литвой, предупредили о возможных проникновениях отдельных групп нелегальных мигрантов. Нацполиция просит сообщать о возможном появлении незнакомых лиц в приграничных районах.

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