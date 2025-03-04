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Пограничники задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за изнасилование

Пограничники задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом за изнасилование

На Львовщине пограничники задержали иностранца, разыскиваемого за изнасилование / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Мужчину передали сотрудникам Нацполиции.

Украинские пограничники во Львовской области задержали 45-летнего гражданина Франции, разыскиваемого за изнасилование.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"45-летний гражданин Франции, подозреваемый в изнасиловании, решил пересечь украинско-польскую границу, но пограничники 7 пограничный Карпатский отряд среагировали мгновенно. В пункте пропуска "Краковец", во время проверки документов на одного из путешественников сработала база данных Интерпола", — говорится в сообщении.

Сотрудники ГНСУ проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве, где был подтвержден международный розыск задержанного. Оказалось, что этого иностранца разыскивают французские стражи порядка с начала года.

"Благодаря эффективному сотрудничеству украинских правоохранителей с международными партнерами разыскиваемому не удастся избежать ответственности. Его передали сотрудникам Нацполиции для дальнейших правовых действий", — говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе задержаны два военнослужащих.

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