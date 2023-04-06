Пограничники задержали любителя "ДНРовских маскарадов": фото

Молодой человек фотографировался с оружием в форме так называемой "полиции ДНР".

На въезде в Киев пограничники обнаружили мужчину, который, судя по его частным фото, имел связи с незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР".

Об этом сообщили в четверг, 6 апреля, в Госгорпогранслужбе.

В ходе проверки 28-летнего мужчины выяснилось, что он фотографировался с оружием в форме так называемой "полиции ДНР".

Уроженец временно оккупированного города Шахтерска Донецкой области в разговоре с пограничниками оправдывался, что не причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований, а был сфотографирован во время застолья с пророссийским боевиком, когда примерил его форму.

"Эту версию будут проверять компетентные органы Украины", — сообщили в ГНСУ.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала жителя Одессы, который в 2015 году присоединился к так называемому батальону "Спарта", принадлежащему террористической организации "ДНР".

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