Пограничники задержали россиянина, который переплыл на матрасе Западный Буг, чтобы попасть в Украину

Гражданин Российской Федерации переплыл реку Западный Буг, чтобы попасть в Украину.

Пограничники задержали около украинско-польской границы россиянина, который переплыл на матрасе реку Западный Буг, чтобы попасть в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Нарушителя пограничный наряд остановил, как только он пересек границу.

Россиянин объяснил, что якобы длительный срок проживал в Украине, а после выезда за границу легально вернуться назад не имел возможности.

Напомним, на Закарпатье пограничники задержали мужчину, который скрылся на заднем спрятался в авто под одеялом.

Схемы незаконного выезда мужчин из Украины

В Украине от 24 февраля действует военное положение, во время которого военнообязанным запрещено выезжать за границу. Однако некоторые все же пытаются незаконно уехать в ЕС.

Недавно пограничники задержали мужчину, который вторично пытался уехать с фальшивыми документами. Впервые он приобрел фальшивые документы за 3 тысячи долларов, второй раз заплатил 20 тысяч гривен

На Прикарпатье мать сделала 28-летнего мужчину "инвалидом", чтобы вывезти его за границу.

Схему незаконного пересечения границы уклонистами разоблачили правоохранители в Житомирской области. Мужчины спешно женились и становились многодетными родителями, чтобы бежать в другую страну.

Во Львове поймали местную жительницу, которая за 3 тысячи долларов обещала уклонистам внести фиктивные данные в информационную систему для беспрепятственного выезда из Украины.

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