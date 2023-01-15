Пограничники задержали уклониста, который второй раз пытался выехать с фальшивыми документами

Впервые он приобрел фальшивые документы за 3 тысячи долларов, второй раз заплатил 20 тысяч гривен

Военнообязанный гражданин Украины во второй раз попытался пересечь границу с фальшивыми документами и был разоблачен пограничниками.

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

В сообщении указывается, что мужчина, пытавшийся пересечь границу с фальшивыми документами, был задержан пограничниками Могилев-Подольского отряда.

"28-летний мужчина на паспортный контроль предоставил временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии. Проведя углубленную проверку документов с помощью специальных приборов и уточнения с соответствующими территориальными органами, охранники границы установили, что они полностью поддельные", — говорится в сообщении.

Позже пограничники выяснили, что это уже вторая попытка мужчины пересечь границу с поддельными документами. Впервые он приобрел их за 3 тысячи долларов, но тогда пограничники сразу разоблачили подлог. Второй раз за фальшивые документы уклонист заплатил 20 тысяч гривен.

Правонарушитель был задержан и передан правоохранителям после оформления документов.

В сообщении указывается, что мужчина будет нести уголовную ответственность за подделку документов и уклонение от призыва по мобилизации.

Напомним, ранее сообщалось, что на Прикарпатье мать сделала 28-летнего мужчину "инвалидом", чтобы вывезти его за границу.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Запорожье сообщено о подозрении трем лицам, зарабатывавшим на организации беспрепятственного пересечения линии столкновения с оккупированными территориями.

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