Пограничники зафиксировали неожиданного "гостя" на границе с ЕС

Олень / © Pixabay

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На Львовщине в Самборском районе камеры системы видеонаблюдения пограничного отдела «Сянки», входящего в состав 7-го пограничного Карпатского отряда, зафиксировали необычного «посетителя» на украинско-польской границе.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины

Вдоль линии инженерных заграждений неторопливо прогуливался дикий олень, ведя себя с поразительным спокойствием и внимательностью — как опытный пограничный патруль.

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Животное время от времени останавливалось, внимательно рассматривая окружающую территорию, словно изучая ситуацию или проверяя периметр. Это видео уже стало темой обсуждения среди персонала, ведь оно ярко демонстрирует, насколько тесно переплетаются технологии безопасности и природная среда в пограничной службе.

В ГПСУ отмечают, что благодаря внедрению современных технологий — в частности систем видео- и фотоконтроля — удалось достичь высокого уровня надзора даже за самыми отдаленными и труднодоступными участками государственной границы.

© Госпогранслужба

Постепенная модернизация происходит в соответствии с европейскими и натовскими стандартами. Это позволяет не только своевременно выявлять правонарушения, но и эффективно контролировать территории, где редко появляется человек, но часто живут дикие животные.

В то же время пограничники предостерегают: несмотря на идиллические пейзажи, такие места не предназначены для прогулок. В лесах Самборского района, кроме оленей, живут и значительно более опасные дикие животные — волки, медведи, дикие кабаны. А самое главное — пребывание вблизи границы без соответствующего разрешения может иметь юридические последствия.

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Граждан призывают не нарушать пограничный режим, не приближаться к линии государственной границы без специального разрешения и пользоваться только официально разрешенными туристическими маршрутами. Природа в приграничных зонах действительно захватывает, однако она требует не только защиты, но и ответственного отношения от человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Ровенщине живет олень, который свободно гуляет по улицам и идет на контакт с людьми