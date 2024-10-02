Пограничники заметили изменение активности российских диверсантов: что происходит на границе с РФ

Российские ДРГ все меньше атакуют украинские позиции, но не оставляют попыток миновать некоторые направления.

В последнее время на территории Украины значительно снизилась активность диверсионно-разведовательных российских групп.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини".

Спикер уточнил, что украинские пограничники практически не фиксируют попытки российских диверсантов атаковать позиции Сил обороны вблизи границы с РФ.

"Что касается попыток захода на нашу территорию ВРГ, то эта активность значительно уменьшилась по сравнению с предыдущими периодами", – сказал Демченко.

В то же время Андрей Демченко отметил, что определенную диверсионную деятельность оккупанты пытаются продолжать, в частности, есть попытки минирования врагом некоторых направлений.

Напомним, Силы обороны полностью контролируют ситуацию на границе с Беларусью по всей протяженности – от Волыни до Черниговской области. В то же время Беларусь все еще остается под влиянием России, так что это направление будет оставаться для Украины угрожающим.

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