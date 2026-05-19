Пограничники запустили важный сервис: кто может проверить ограничения на выезд
Украинцы смогут мгновенно узнать ограничение на выезд из страны.
Госпогранслужба запускает сервис «Личный кабинет». Украинцы получили возможность самостоятельно онлайн проверки запрета на выезд за границу.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.
"Новый сервис "Личный кабинет" на официальном сайте ГНСУ позволяет получать информацию в реальном времени только о наличии запретов, наложенных на основании решений суда и постановлений Государственной исполнительной службы", - говорится в сообщении.
Заметим, что этот сервис касается как раз временных ограничений на выезд, наложенных судом или исполнительной службой. Чаще всего это касается родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов — уклоняется от исполнения решения суда или имеет задолженность по уплате, подтвержденную постановлением исполнительной службы.
Раньше для получения такой информации приходилось подавать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации ГНСУ (по почте или лично) и ждать ответа несколько недель. Теперь все стало максимально удобно и быстро.
В то же время, ограничения из-за военного положения (для мужчин 18–60 лет и других лиц) для выезда за границу проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются.
Как работает новый сервис
1. Регистрация «Личного кабинета» – через электронную подпись id.gov.ua, Действие. Подпись, BankID или КЭП.
2. Авторизация – вход в личный кабинет на портале ГНСУ.
3. Проверка в реальном времени – система автоматически проверяет данные в базах данных ГНСУ.
4. Результат – мгновенно появляется статус: «Ограничений нет» или «Есть временное ограничение».
Сервис работает 24/7 и доступен с любого устройства – смартфона, планшета или компьютера.
«Запуск „Личного кабинета“ – это часть большой цифровой трансформации пограничной службы. Теперь проверить свой статус перед поездкой можно в считанные секунды, не выходя из дома», — отметили в ГНСУ.
Напомним, в системе «Евчера» появится новая функция — автоматическая проверка наличия действующего страхового сертификата для коммерческого транспорта. Теперь при бронировании места в онлайн-очереди система сама будет проверять статус «Зеленой карты» для грузовиков и автобусов.