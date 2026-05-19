Пограничники запустили важный сервис: кто может проверить ограничения на выезд

Госпогранслужба запускает сервис «Личный кабинет». Украинцы получили возможность самостоятельно онлайн проверки запрета на выезд за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ.

"Новый сервис "Личный кабинет" на официальном сайте ГНСУ позволяет получать информацию в реальном времени только о наличии запретов, наложенных на основании решений суда и постановлений Государственной исполнительной службы", - говорится в сообщении.

Заметим, что этот сервис касается как раз временных ограничений на выезд, наложенных судом или исполнительной службой. Чаще всего это касается родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов — уклоняется от исполнения решения суда или имеет задолженность по уплате, подтвержденную постановлением исполнительной службы.

Раньше для получения такой информации приходилось подавать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации ГНСУ (по почте или лично) и ждать ответа несколько недель. Теперь все стало максимально удобно и быстро.

В то же время, ограничения из-за военного положения (для мужчин 18–60 лет и других лиц) для выезда за границу проверяются по отдельным правилам и в кабинете не отображаются.

Как работает новый сервис

1. Регистрация «Личного кабинета» – через электронную подпись id.gov.ua, Действие. Подпись, BankID или КЭП.

2. Авторизация – вход в личный кабинет на портале ГНСУ.

3. Проверка в реальном времени – система автоматически проверяет данные в базах данных ГНСУ.

4. Результат – мгновенно появляется статус: «Ограничений нет» или «Есть временное ограничение».

Сервис работает 24/7 и доступен с любого устройства – смартфона, планшета или компьютера.

«Запуск „Личного кабинета“ – это часть большой цифровой трансформации пограничной службы. Теперь проверить свой статус перед поездкой можно в считанные секунды, не выходя из дома», — отметили в ГНСУ.

Напомним, в системе «Евчера» появится новая функция — автоматическая проверка наличия действующего страхового сертификата для коммерческого транспорта. Теперь при бронировании места в онлайн-очереди система сама будет проверять статус «Зеленой карты» для грузовиков и автобусов.

