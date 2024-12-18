"Пох*й на Ивано-Франковск": русскоязычная женщина устроила драку в автобусе: подробности скандала

Во время проверки билетов в автобусе Ивано-Франковска одна из пассажирок начала ссору, выражая негативное отношение к городу.

В Ивано-Франковске на одном из маршрутов общественного транспорта произошла потасовка с участием русскоязычной женщины. Инцидент начался во время проверки билетов, пассажирка проявила агрессию сначала к контролерам, а затем к другим пассажирам.

Об этом пишет издание ВЕРСИИ.

Женщина высказывала неприятные замечания о городе Ивано-Франковске, заявив, что ей "пох*й на этот Ивано-Франковск". На эмоциях она попыталась повредить входную дверь транспорта.

Правоохранители ждали нарушительницу на одной из следующих остановок. Этот случай не первый для нее — ранее уже поступали жалобы на ее поведение.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив прокомментировал инцидент, заявив, что город усиливает акции "Тут говорять українською" и "Місто без мови окупанта". Он подчеркнул, что использование русского языка в городе часто становится причиной таких инцидентов, что свидетельствует о том, как люди относятся к ситуации в стране.

Напомним, в Украине 81% граждан либо желают устранения русского языка из официального общения на всей территории страны, либо против его использования в своем регионе. Также во всех регионах Украины резко возросла доля тех, кто считает, что русский язык вообще не стоит изучать в школах: в 2019 году таких было 8%, в 2023-м – 52%.

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