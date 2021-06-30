Похищали деньги с банковских карт: в Николаеве накрыли мошеннический call-центр

В городе работали сразу несколько офисов.

В Николаеве правоохранители разоблачили call-центр, через который мошенники обманывали граждан по телефону и снимали деньги с их банковских карточек.

Как сообщили в пресслужбе полиции Николаевской области, правоохранители обнаружили несколько офисов в разных уголках областного центра, 62 единицы компьютерной и мобильной техники, почти 190 СИМ-карт различных операторов и около 30 операторов во время санкционированных обысков в call-центре.

Организовал деятельность центра 28-летний житель Николаева, помощь в поиске и вербовке операторов ему оказывали две местные жительницы.

Мошенники арендовали офисные помещения, обустраивали необходимой оргтехникой и методическими материалами для обучения "сотрудников". После прохождения обучения кандидат должен был сдать экзамен на знание алгоритма действий "звонок сотрудника правоохранительных органов" и "звонок сотрудника банка", после которого допускался к работе в call-центре.

Затем злоумышленники расспрашивали у граждан информацию о реквизитах банковских карточек, а, получив доступ к счетам, выводили деньги на подконтрольные счета. Они представляясь следователями и работниками банковских учреждений.

В результате следственных действий правоохранители изъяли из офисов call-центра 33 системных блока, 2 ноутбука, 27 мобильных телефонов, 189 СИМ-карт разных мобильных операторов и банковские карты, а также документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Николаеве бабушку обманули по схеме "ваш родственник в больнице". Мошеннику удалось забрать у 81-летней пенсионерки 9 тысяч гривен.

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