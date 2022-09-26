Похищали и пытали людей: в Одессе обезвредили банду "вора в законе" по прозвищу "Антимос" (фото)

СБУ во время спецоперации в Одессе нейтрализовала мощную преступную группировку так называемого Сухумо-кутаисского клана.

Спецслужба задержали трех активных участников банды, среди которых действующий сотрудник одного из региональных правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, деятельность всей банды координировал один из влиятельных представителей криминального мира — "вор в законе" по прозвищу "Антимос". Из-за внесения в санкционный список СНБО ему был запрещен въезд в Украину, поэтому он руководил преступной деятельностью с территории одной из стран Ближнего Востока, где недавно скончался.

"Злоумышленники терроризировали жителей юга Украины и "выбивали" деньги с местных предпринимателей. Если те отказывались платить "дань", к ним применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы", — рассказали в спецслужбе.

По оперативным данным, участники банды причастны к похищению и пыткам людей, чтобы получить "выкуп" за их особождение.

Такие незаконно добытые деньги использовали для наполнения "воровой кассы" и поддержки осужденных приспешников в тюрьмах.

Кроме того, лидеры группировки пытались распространить свое преступное влияние на территорию причерноморского региона. Для этого они запугивали людей и совершали на них разбойные нападения с особой жестокостью.

По данным следствия, в состав банды входило несколько жителей Одессы, в том числе "уголовники", ранее привлекавшиеся к ответственности за совершение тяжких преступлений.

Установлено, что злоумышленники пытались выбить 200 тыс. дол. с одесского предпринимателя.

В ходе оперативной комбинации сотрудники СБУ с привлечением бойцов спецподразделения ЦСО "А" предотвратили разбой, задокументировали преступления группировки и задержали трех активных участников.

Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили: реактивную противотанковую гранату, пистолет Макарова, боевую гранату Ф-1, патроны к стрелковому оружию разного калибра.

Всё это отправили на экспертизу.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины и заключили их под стражу без возможности внесения залога. За совершенное им грозит до 15 лет тюрьмы.

Правоохранители пытаются привлечь к ответственности всех виновных лиц.

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