Похищали, избивали и забирали имущество: в Харькове отец с сыном "выбивали" деньги у студентов и иностранцев

Похищали, избивали и забирали имущество: в Харькове отец с сыном "выбивали" деньги у студентов и иностранцев

Правоохранители разоблачили преступную группировку во время передачи его членам денег от пострадавшего.

В Харькове правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой отбирали деньги у студентов и иностранцев.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Преступную деятельность организовал 53-летний местный житель и привлек к ней своего сына и двоих иностранцев. Злоумышленники требовали средства у студентов и иностранцев, для этого их били, даже лишали свободы и отбирали имущество пока не получат деньги.

4 июля оперативники задержали организатора преступной группировки и двух его сообщников при получении от потерпевшего обусловленной суммы. Чтобы заставить потерпевшего отдать 30 тысяч грн, злоумышленники отобрали его автомобиль, незаконно лишили свободы, связали, избили, а затем отпустили.

"Задержанным уже сообщили о подозрении по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании фигурантам меры предосторожности. После проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий будет решаться вопрос о дополнительной правовую квалификацию действиям участников", — отметили в полиции.

Напомним, что пропавший первый заместитель командира и начальник штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексей Чертков проиграл крупную сумму в казино. У него также были крупные долги.

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