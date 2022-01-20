Похищали людей и выбивали долги: в Одессе два пограничника организовали банду (фото, видео)

Похищали людей и выбивали долги: в Одессе два пограничника организовали банду (фото, видео)

Члены преступной группы представлялись своим жертвам сотрудниками Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов.

В Службе безопасности Украины сообщили о задержании в Одессе преступной группы, в состав которой входили сотрудники структурных подразделений Госпогранслужбы. Участники банды терроризировали жителей Одесской области, похищали людей и требовали у них деньги.

В пресс-службе СБУ уточнили, что сотрудники спецслужбы задержали двух пограничников-организаторов банды при попытке похищения человека.

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В ходе следствия установлено, что члены преступной группы представлялись своим жертвам сотрудниками Нацполиции, СБУ и других правоохранительных органов. Они производили незаконные задержания граждан под вымышленными предлогами и выбивали из них деньги за якобы непривлечение к уголовной ответственности.

Кроме того, злоумышленники проводили несанкционированные обыски и обворовывали дома жителей областного центра.

“Задокументированы факты противоправных действий в отношении местного предпринимателя. Участники группировки, угрожая насилием и физической расправой, требовали с него уплатить "долг", — сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Национальной полиции сообщили о пресечении деятельности организованной преступной группы, участники которой организовали разветвленную сеть мест по оказанию сексуальных услуг за денежное вознаграждение. Преступная группа действовала на территории 15 областей и в Киеве.

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