Похищали людей и выбивали несуществующие долги: в Одесской области задержали банду (видео)

Похищали людей и выбивали несуществующие долги: в Одесской области задержали банду (видео)

Задержанные создавали искусственные конфликты с горожанами.

Сотрудники Службы безопасности Украины провели спецоперацию по задержанию четырех участников преступной группировки в Одесской области. Участники банды запугивали, терроризировали и похищали жителей и гостей города Южное.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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По версии следствия, задержанные создавали искусственные конфликты с горожанами, после чего требовали деньги и имущество. Чтобы "мотивировать" потерпевших, мужчины прибегали к физической расправе и психологическому давлению, отметили в СБУ.

Накануне задержания фигуранты дела якобы готовились к похищению жителя города Южное. По данным следствия, задержанные пытались "выбить" из мужчины земельный участок стоимостью 200 тысяч гривен в обмен на "погашение" несуществующего долга.

"Сотрудники СБУ установили место пребывания всех участников группировки и задержали их. На момент спецоперации злоумышленники перевозили владельца земельного участка в багажнике автомобиля, к нему применяли пытки", — говорится в сообщении.

Дело квалифицировали по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Ранее стало известно, что разоблачена группа псевдополицейских, которые занимались разбоями и вымогательством на территории Киева.

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