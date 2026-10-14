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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Похищали мужчин, избивали и забирали деньги: в Одессе вынесли приговоры участникам группы ТЦК

В Одессе осудили девять военных и гражданских из группы ТЦК.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
2 комментария
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в Одессе осудили 9 работников ТЦК

в Одессе осудили 9 работников ТЦК / © Офис Генерального прокурора

В Одессе осудили девять военных и гражданских из группы оповещения ТЦК. Они силой задерживали мужчин на улицах, избивали, пытали их и заставляли выдавать данные о других призывниках.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Избиение, слезоточивый газ и грабеж: как действовала группа ТЦК в Одессе

Как доказали прокуроры в суде, в апреле-мае 2026 года обвиняемые незаконно задерживали мужчин на улицах Одессы, силой сажали их в автомобили и доставляли в ТЦК.

Во время таких задержаний потерпевших избивали, унижали, угрожали им и применяли слезоточивый газ, из-за чего один из мужчин потерял сознание.

«Мужчин также заставляли сообщать персональные данные и информацию о других лицах призывного возраста. В одном из эпизодов потерпевшему угрожали сексуальным насилием», — отметили в прокуратуре.

Также добавили, что один из фигурантов забрал из кошелька задержанного 5200 гривен. Все девять обвиняемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виновности с прокурорами Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, утвержденными судом.

Какие приговоры получили участники группы ТЦК

В зависимости от вины каждого суд назначил разное наказание. Шестерых фигурантов отправили в тюрьму: самый строгий приговор составляет 7 лет и 1 месяц, трое получили по 7 лет, а еще двое — по 5 лет и 1 месяц заключения.

Двум назначили по 2 года служебного ограничения за вычетом 10% зарплаты в пользу государства. Еще один получил 5 лет заключения условно с двумя годами испытательного срока. Также четырём осужденным на три года запретили работать в ТЦК и участвовать в мобилизации.

Фигуранты были осуждены за похищение людей группой лиц, пытки и грабеж во время военного положения. Дело расследовали следователи ГБР в Николаеве, а обвинение поддерживала Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона. Судебное разбирательство в отношении еще двух обвиняемых по этому делу продолжается.

Мобилизация в Украине — последние новости

Напомним, в Украине идет мобилизация, а мужчины призывного возраста обязаны выполнять требования военного учета и взаимодействовать с ТЦК. Все стороны этого процесса должны соблюдать закон. Однако при оповещении могут возникать спорные ситуации.

Ранее мы писали, что в Харькове полиция расследует травмирование 73-летней пенсионерки во время мобилизационных мероприятий. По предварительным данным, мужчина в военной форме толкнул женщину, из-за чего она упала и получила травмы.

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Комментарии (2)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
16:35, 2026.10.14
Такое не только в Одессе, а по всей Украине. Не мало народу умерло в подвалах ТЦК
vas5777
16:28, 2026.10.14
організова злочинність + перевищення службових = 12 років з конфіскацією
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