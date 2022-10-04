Похищают и пытают: СБУ установила еще 12 правоохранителей-оборотней, репрессирующих украинцев

Предатели пошли на сотрудничество с российскими захватчиками и репрессируют украинских патриотов на временно оккупированных территориях Украины.

Служба безопасности Украины собрала доказательства добровольного сотрудничества с врагом еще 12 коллаборатов, которые занимаются репрессиями и фабрикуют доказательства против украинцев на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Все они вступили в так называемую "правоохранительную систему" РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Среди них — так называемый "заместитель начальника военной комендатуры поселка Лазурное Херсонской области" с позывным "Грек".

По данным следствия, он проходил службу в органах МВД Украины в Мариуполе, а после начала боевых действий в 2014 году скрылся в временно оккупированном Крыму и трудоустроился в Севастополе в Росгвардию.

С началом широкомасштабного вторжения России предатель вернулся на материковую территорию, чтобы "усилить силовой блок" оккупационного режима.

СБУ установила факты похищения, пыток и вербовки злоумышленником граждан Украины для склонения их к сотрудничеству с оккупационным режимом.

В настоящее время "Греку" сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, и нарушение законов и обычаев войны.

Еще один житель Херсонщины после оккупации Новой Каховки согласился занять "должность" "начальника изолятора временного содержания" в составе созданного российскими спецслужбами "Новокаховского отделения милиции".

В новом статусе коллаборант вместе с представителями оккупационных властей выезжает по адресам проживания проукраинских граждан и участников АТО, похищает их и доставляет в "изолятор временного содержания". Также есть факты проведения допросов и применения пыток.

Пошли на сотрудничество с оккупантами также бывший заместитель начальника Изолятора временного содержания полиции и три эксперта-криминалиста. Они вступили в так называемый "научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВС" на Херсонщине.

Сейчас они проводят "экспертизы" и криминалистические "исследования" в пользу оккупантов, и расследуют преступления в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

Таким образом, злоумышленники помогают фабриковать фейковые обвинения против патриотов Украины.

Также следователи СБУ задокументировали деятельность назначенного российскими оккупантами "руководителя" оккупационной "полиции" Старобельского района Луганщины.

Сейчас он способствует поддержанию на временно захваченной Старобельщине рашистского "нового порядка". Под его руководством оккупационная "полиция" преследует украинцев на основании фейковых "законов ЛНР".

В Волновахе Донецкой области сотрудники СБУ тоже задокументировали незаконную деятельность бывшего работника полиции.

В 2011 году он вышел на пенсию, но после широкомасштабного вторжения РФ по идейным соображениям решил вернуться на службу в оккупационном режиме в статусе "начальника отдела уголовного розыска Волновахского райотдела МВД ДНР".

Следователи СБУ квалифицировали действия всех вышеуказанных коллаборантов по ч. 7 ст. 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Читайте также: