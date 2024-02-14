Похищают людей на улице и вносят в "список экстремистов": россияне терроризируют людей на ТОТ

Российские агрессоры продолжают террор против людей на временно оккупированных территориях ( ТОТ ). Они забирают в плен прямо на улицах: жители Бердянска и Мелитополя на днях были свидетелями похищения мужчин вооруженными оккупантами. Мелитопольца забрали, когда он просто вышел выбросить мусор.

Об этом идет речь в сообщении Запорожской ОВА.

В настоящее время местонахождение десятков людей из ТОТ, похищенных еще в начале оккупации, неизвестно. В плену находятся мужчины и женщины всех возрастов и рода занятий.

"Делают "террористами и экстремистами" – с начала 2024 года россияне внесли в перечень «террористов и экстремистов» семь жителей Запорожской области. Все эти мужчины были похищены, под пытками сделали признание, и теперь их в эрефии судят" за международный терроризм заявили в Запорожской ОВА.

Между тем, во временно оккупированном Мариуполе россияне открыли центр подготовки операторов дронов. Жителей захваченных регионов Донбасса призывают проходить курсы, чтобы затем подписать контракт с армией РФ.

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