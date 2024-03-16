Похищают, мучают, насилуют: оккупанты устроили террор представителям ЛБГТ-сообщества — The New York Times

В оккупированных украинских городах россияне практиковали все виды пыток, включая применение электрического тока к половым органам.

Представителей ЛГБТ-сообщества на оккупированных территориях Украины похищают, подвергают пыткам и издевательствам и даже насилуют.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на историю жителя Херсона Алексея Полухина.

Во время оккупации города его задержали на блокпосте и заставили показать телефон. Тогда оккупанты обнаружили, что Алексей подписан на каналы ЛГБТ-тематики в Telegram и даже администрирует один из них.

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Это стало поводом для задержания и последующих пыток. Россияне не просто избивали и обзывали Алексея гомофобными именами, но и требовали назвать имена других херсонцев нетрадиционной сексуальной ориентации.

В следственном изоляторе к парню посадили в камеру четырех заключенных, которым намеренно сказали, что Алексей – гей. Позже российский солдат принес ему красное платье и приказал надеть.

Алексей не захотел раскрывать журналистам все подробности издевательств. Однако, по его словам, российские охранники в СИЗО принуждали задержанных к сексу, например, в обмен на право принимать душ.

В издании напомнили, что в оккупированных украинских городах россияне практиковали все виды пыток, включая применение электрического тока к половым органам и разные формы изнасилования.

Автор публикации отмечает, что случай Алексея Полухина – не единичный инцидент, а часть систематического преследования ЛГБТ-украинцев на оккупированных территориях.

В частности, в издании упоминается ситуация с лесбийкой, которую дважды задерживали и пытали российские солдаты, в частности заставляли ее под дулом автомата заниматься сексом с другой женщиной, чтобы развлечь оккупантов.

Напомним, в прошлом году в России Верховный суд признал движение ЛГБТК+ "экстремистским". Российские силовики провели рейды в гей-клубах и барах по всей Москве.

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