Похищение гендиректора Запорожской АЭС: прокуратура открыла дело

Запорожская областная прокуратура приступила к расследованию дела о похищении российскими оккупантами гендиректора АЭС Игоря Мурашова.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в заявлении.

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По данным следствия, оккупанты похитили Мурашова днем 30 сентября. Они остановили автомобиль мужчины по дороге от АЭС до оккупированного Энергодара. К должностному лицу применили силу и увезли в неизвестном направлении.

Пока о месте нахождения гендиректора ЗАЭС ничего не известно.

Напомним, о похищении Мурашова сообщил президент "Энергоатома" Петр Котин. По его словам, гендиректора электростанции силой задержали и с завязанными глазами увезли, неизвестно куда.

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