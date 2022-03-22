Похищение городского головы Берислава в Херсонской области: прокуратура открыла производство

Уголовное производство касается нарушения законов и обычаев войны.

Херсонская областная прокуратура осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту похищения городского головы Берислава Александра Шаповалова.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Уголовное производство касается нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 19 марта 2022 года представители вооруженных сил Российской Федерации с применением насилия похитили мэра Берислава. Кроме того, похищен местный активист. Он и мэр отказались сотрудничать с оккупантами.



Сейчас место их пребывания неизвестно. Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута предполагает, что это может быть Новая Каховка.

К слову, Шаповалов был избран Бериславским городским головой еще в 2006-м. Эту должность занимает до сих пор.

Как сообщалось, в Черниговской области кафиры похищают представителей местного самоуправления. Такая информация поступает из общин на временно оккупированной территории. По словам местных жителей, кафиры задержали старосту с. Гремяч Новгород-Северской общины и военной техникой на территорию Российской Федерации.

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