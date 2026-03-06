Похищение инкассаторов: "Ощадбанк" готовит юридический удар по Венгрии

Председатель правления «Ощадбанка» Юрий Кацион

«Ощадбанк» отпирал менеджмент в Венгрию из-за захвата инкассаторов учреждения и авто со средствами. В этой стране уже работают юристы банка. Риторика заявлений венгерской стороны получит отдельную юридическую оценку.

Об этом сообщил председатель правления «Ощадбанка» Юрий Кацион.

Кацион назвал позорным поведение венгерской стороны с украинскими инкассаторами «Ощадбанка».

«Главное, что наши сотрудники найдены, но тот факт, что с ними до сих пор не было связи ни у родных, ни у украинских дипломатов, ни у работодателя — является позорным», — говорится в заявлении председателя правления.

Он отметил, что «Ощадбанк» будет отстаивать свои права и интересы работников во всех возможных международных инстанциях. Сейчас юристы финансового учреждения уже работают в Венгрии, а представители руководства банка отправились в Будапешт.

«Риторика заявлений венгерской стороны, которая безосновательно ставит под сомнение источник происхождения средств государственного банка, перевозимых в соответствии с международными соглашениями и имеющих все необходимые документальные подтверждения, получит отдельную юридическую оценку«, — подчеркнул Кацион.

Похищение в Венгрии инкассаторов и авто «Ощадбанка» — что известно

Венгерские силовики в Будапеште 5 марта безосновательно задержали две инкассаторские машины «Ощадбанка», перевозившие 40 млн долл., 35 млн евро и 9 кг золота из Австрии в Украину. Судьба семерых задержанных украинских инкассаторов финучреждения была неизвестна, с ними не было связи. По данным источников, автомобили «Ощадбанка» заблокированы на территории Антитеррористического центра Венгрии.

МИД Украины назвал инцидент «государственным терроризмом и рэкетом», направил официальную ноту с требованием немедленного освобождения граждан и имущества.

Позже Налоговая служба Венгрии сообщила, что задержала семерых украинцев по подозрению в отмывании миллионов в валюте и килограммов золота.

В «Ощадбанке» впоследствии выяснили, что семеро его сотрудников незаконно удерживаются в одном из правоохранительных органов Венгрии. Банк отмечает наличие всех лицензий и отсутствие юридических оснований для задержания груза и опытного персонала.

В то же время представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил о планах выслать задержанных. Глава НБУ Андрей Пышный требует официальных объяснений от венгерской стороны, а делегация регулятора и банка уже отправилась в Будапешт для выяснения обстоятельств инцидента.