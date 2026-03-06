- Дата публикации
Похищение инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: Нацполиция открыла производство и обратилась в Европол
Правоохранители официально начали расследование по факту угона украинских инкассаторов и служебного автомобиля «Ощадбанка».
Национальная полиция Украины отреагировала на чрезвычайное событие с участием граждан Украины на территории Венгрии. Правоохранители официально начали расследование по факту угона украинских инкассаторов и служебного автомобиля АО «Ощадбанк».
Об этом ТСН.ua сообщили источники в Нацполиции.
Подробности расследования
Как сообщили в полиции, сведения о преступлении уже внесены в Единый реестр досудебных расследований. Дело открыто сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Статья 146: незаконное лишение свободы или похищение человека.
Статья 147: захват заложников.
Международное сотрудничество
Для установления обстоятельств дерзкого преступления украинские правоохранители задействовали механизмы международного сотрудничества. Департамент международного полицейского сотрудничества НПУ уже обратился по официальным каналам:
Европола;
Налогово-таможенной службы Венгрии;
полиции Венгрии
В настоящее время продолжается активная координация действий между ведомствами. Украинские следователи работают над установлением всех деталей инцидента и поиском причастных лиц. Следственные действия продолжаются.
Напомним, инкассаторы «Ощадбанка», задержанные 5 марта в Венгрии, незаконно содержатся в одном из правоохранительных органов страны. В то же время, банк до сих пор не получил никаких сообщений от венгерской стороны.