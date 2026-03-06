ТСН в социальных сетях

Украина
172
Похищение инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: Нацполиция открыла производство и обратилась в Европол

Правоохранители официально начали расследование по факту угона украинских инкассаторов и служебного автомобиля «Ощадбанка».

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Сбербанк

Сбербанк

Национальная полиция Украины отреагировала на чрезвычайное событие с участием граждан Украины на территории Венгрии. Правоохранители официально начали расследование по факту угона украинских инкассаторов и служебного автомобиля АО «Ощадбанк».

Об этом ТСН.ua сообщили источники в Нацполиции.

Подробности расследования

Как сообщили в полиции, сведения о преступлении уже внесены в Единый реестр досудебных расследований. Дело открыто сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Статья 146: незаконное лишение свободы или похищение человека.

  • Статья 147: захват заложников.

Международное сотрудничество

Для установления обстоятельств дерзкого преступления украинские правоохранители задействовали механизмы международного сотрудничества. Департамент международного полицейского сотрудничества НПУ уже обратился по официальным каналам:

  • Европола;

  • Налогово-таможенной службы Венгрии;

  • полиции Венгрии

В настоящее время продолжается активная координация действий между ведомствами. Украинские следователи работают над установлением всех деталей инцидента и поиском причастных лиц. Следственные действия продолжаются.

Напомним, инкассаторы «Ощадбанка», задержанные 5 марта в Венгрии, незаконно содержатся в одном из правоохранительных органов страны. В то же время, банк до сих пор не получил никаких сообщений от венгерской стороны.

