Похищение инкассаторов в Венгрии: в каком состоянии вернулись домой и что будет со средствами

Возвращение инкассаторов из Венгрии / © Андрей Пышный / Facebook

Инкассаторы украинского «Ощадбанка», которых незаконно задержали в Венгрии, вернулись домой в тяжелом эмоциональном состоянии. Продолжается работа над возвращением в Украину инкассаторских автомобилей и средств, которые в них перевозились.

Об этом сообщили в «Ощадбанке».

В сообщении говорится, что все семеро работников банка уже находятся в безопасности и получают необходимую помощь.

«Они находятся в тяжелом эмоциональном состоянии, а у одного из них на фоне пережитого обострилось хроническое заболевание. Ему оказана необходимая медицинская помощь на украинской границе», — отметили в «Ощадбанке».

Сейчас проводится взаимодействие с украинскими государственными органами и международными партнерами для выяснения всех обстоятельств их незаконного задержания. Речь идет также о возвращении инкассаторских автомобилей и ценностей, которые в них перевозились.

«Общий объем ценностей, которые находились в двух автомобилях, составил 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота», — отметили в «Ощадбанке».

В сообщении напомнили, что инкассаторские автомобили транспортировали средства и банковские металлы, принадлежащие государственному банку и предназначенные для обеспечения наличного обращения в Украине.

«Ощадбанк последовательно будет отстаивать свои интересы во всех международных инстанциях», — отметили в сообщении.

Что говорят в Нацбанке о похищении инкассаторов

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный также сообщил, что после возвращения инкассаторов продолжается работа над тем, чтобы как можно быстрее вернуть груз.

Он назвал ситуацию с задержанием венгерскими правоохранителями украинских инкассаторов позорной.

«Нечто подобное я видел в 2014 году, когда донецкие боевики-сепаратисты на своих блокпостах угрожая оружием, вытаскивали из машин инкассаторов, по сути, выполняя заказ россиян по оккупации территории. Тогда каждый раз перевозки ценностей для выполнения государственной задачи по социальному обеспечению граждан становилось смертельно опасным», — подчеркнул глава Нацбанка.

Андрей Пышный выразил возмущение тем, что такая же ситуация повторилась на территории страны-члена Евросоюза.

«Тот факт, что наших ребят отпустили, убедительно свидетельствует, что никаких юридических оснований у венгерских властей для задержания и удержания граждан Украины не было, это провокация и противозаконные действия», — отметил он.

Напомним, венгерская налоговая и таможенная служба заявила, что задержание украинцев осуществлялось «по подозрению в отмывании средств».

Впоследствии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это задержание захватом заложников и частью предвыборного шантажа со стороны Венгрии. Украина готовит дипломатический ответ и не исключает введения санкций.