Похищение инкассаторских авто «Ощадбанка» в Венгрии: СМИ узнали, где их спрятали

Сбербанк. / © УНИАН

Дополнено новыми материалами

Венгрия спрятала угнанные 5 марта инкассаторские машины украинского “Ощадбанка” на закрытой территории.

Об этом сообщили источники ТСН в дипломатических кругах.

По данным собеседников, машины украинского государственного банка были спрятаны на закрытой территории Антитеррористического центра Венгрии.

Заметим, венгерский Антитеррористический центр Венгрии — это силовая структура, подконтрольная Министерству внутренних дел страны.

Похищение работников «Ощадбанка» в Венгрии

Ночью 6 марта государственный банк Ощадбанк заявил, что в Венгрии задержали их инкассаторов с десятками миллионов долларов и золотом. Они осуществляли регулярную перевозку ценностей между Raiffeisen Bank Austria и украинским банком. В транспорте находились семь сотрудников бригады инкассации.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на инцидент. Он заявил, что венгерские власти фактически взяли в заложники семерых граждан Украины и похитили деньги. Киев уже направил официальную ноту с требованием немедленно уволить украинских граждан.

В то же время НБУ сделал официальное заявление и требует от Будапешта уволить похищенных работников. Глава Нацбанка Андрей Пышный добавил, что «реакция на незаконные действия будет!».