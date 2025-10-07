"Похищение" мужчины на блокпосте в Киеве: полиция прокомментировала инцидент

Женщина легла на дорогу

В полиции прокомментировали информацию о якобы «похищении мужа» и «насильственных действиях» в отношении его жены. Там заявляют, что данные не соответствуют действительности.

Об этом сообщает полиция Киева.

Подробности

Как стало известно, 5 октября около 23:00 на одном из блокпостов в Святошинском районе столицы полицейские остановили автомобиль Ford из-за нарушений ПДД. Оказалось, что мужчина уклоняется от призыва, поэтому его должны были доставить в РТЦК и СП. Он добровольно согласился.

Однако на место приехала жена задержанного, которая вела себя агрессивно, выбегала на проезжую часть, ложилась на дорогу, угрожала полицейским и нецензурно высказывалась. Правоохранители вызвали скорую для нее.

«О муже. Когда жена приехала, он уже был в экипаже полиции. Однако отказался выходить из авто и уехал в РТЦК для уточнения данных. Никакого задержания или похищения не произошло», — акцентировали в ведомстве.

Там подчеркнули, что подобные инциденты, особенно в случае освещения одной стороной, могут вызвать резонанс. При этом известно, что действия стражей порядка фиксируют бодикамеры.

"Надеемся, что обнародованное видео позволит общественности оценить ситуацию на основе фактов, а не эмоциональных заявлений", - заключили в полиции.

Ранее женщина рассказала, что ее мужа якобы забрали фашисты и увезли. Все больше, на нее саму, утверждает женщина, оказывают давление.

«Моего мужа забрал ТЦК. С ним нет связи… Мне вызвали скорую, на меня хотят одеть наручники. С меня просто издеваются. Я сейчас лежу на асфальте, и я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал. Моего мужа забрали фашисты и увезли. С ним нет связи. Мне угрожают надеть наручники и вызвали скорую. Мне не дают шагнуть… Вот, смотрите, сколько их. А я одна после спектакля», - сказала Елена Репина.

Как стало известно, речь идет об актрисе Елене Репине, известной своими антиукраинскими высказываниями.