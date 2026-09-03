Похищение, обыск и перестрелка: командир спецподразделения ГУР рассказал, с чего начался конфликт с СБУ

Командир спецподразделения «Тимур» / © скриншот с видео

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Командир спецподразделения Главного управления разведки Минобороны «Тимур» обнародовал свою версию конфликта между представителями ГУР и Службы безопасности Украины, который 2 сентября перерос в перестрелку в Киеве.

Его обращение опубликовало «Радио Свобода».

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По словам «Тимура», причиной обострения ситуации стало похищение сотрудниками СБУ боевого командира одного из подразделений ГУР.

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Он заявил, что военного удерживали без официальных обвинений, а представители разведки пытались добиться проведения процессуальных действий в соответствии с законодательством.

«Боевого командира одного из подразделений ГУР похитили. Похитили средь бела дня. Похитили сотрудники СБУ. Его удерживали без официальных обвинений», — заявил командир.

Он подчеркнул, что сами представители ГУР также не знают причин задержания военного, однако, по его словам, пытались обеспечить соблюдение законной процедуры.

«Поэтому мы делаем всё, что в наших силах, чтобы процессуальные действия осуществлялись в соответствии с действующим законодательством», — сказал «Тимур».

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Командир «Тимура»: после достижения договоренности СБУ открыла огонь

По его словам, на место происшествия лично прибыл командир спецподразделения СБУ «Альфа», который вместе с ним пытался урегулировать ситуацию. «Тимур» утверждает, что после достижения договоренности о дальнейших процессуальных действиях другие сотрудники СБУ начали задерживать представителей ГУР.

Он также обвинил их в открытии огня по безоружным сотрудникам разведки.

«Но, к сожалению, после достижения договоренности о продолжении всех процессуальных действий в соответствии с действующим законодательством, по неизвестным нам причинам другие сотрудники СБУ, не имеющие никакого отношения к „Альфе“ СБУ, начали задержание сотрудников ГУР и открыли огонь без предупреждения. По безоружным сотрудникам ГУР, которым я отдал приказ не реагировать на любые провокации», — заявил командир.

Он добавил, что уважает своих боевых соратников из СБУ, и выразил надежду, что ответственность за инцидент будут установлены Офисом генерального прокурора и Государственным бюро расследований.

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«Никакие случайные люди из СБУ не должны дискредитировать достижения боевых офицеров», — заявил «Тимур».

По его словам, подразделения спецподразделения в настоящее время находятся на различных участках фронта и выполняют боевые задачи.

Что известно о Степане Каплунове

В то же время «Цензор.НЕТ», ссылаясь на собеседников в ГУР и СБУ, связывает этот конфликт с задержанием заместителя командира по боевой работе «Русского добровольческого корпуса» Степана Каплунова. Подразделение находится в подчинении ГУР МО.

По данным издания, сотрудники СБУ ночью доставили Каплунова в дом, где он проживал, на улице Шумского в Киеве. Позже туда прибыли и сотрудники ГУР.

При этом стороны по-разному описывают ход событий и причины конфликта. Источник «Цензор.НЕТ» в СБУ утверждает, что спецслужба получила информацию о якобы связях Каплунова с ФСБ России и наличии доказательств этого. По этой версии, сотрудники ГУР пытались освободить задержанного.

По словам собеседника издания в СБУ, после следственных действий в квартире Каплунова именно представители ГУР произвели первый выстрел. В то же время источник утверждает, что перед этим разведчики пытались отбить задержанного, а сотрудники СБУ стреляли по ногам.

В то же время источник «Цензор.НЕТ» в ГУР утверждает обратное — что первый выстрел прозвучал именно со стороны СБУ. Издание также отмечает, что на опубликованном им видео невозможно установить, кто именно произвел первый выстрел.

В результате конфликта ранены сотрудники ГУР

По информации, приведенной «Цензор.НЕТ», в результате перестрелки были ранены трое сотрудников ГУР. Ранее о трех пострадавших представителях военной разведки сообщали также источники «Украинской правды».

По словам источника в ГУР, один из раненых находится в тяжелом состоянии. В то же время адвокат Степана Каплунова Тарас Боровский сообщал, что в общей сложности пострадали трое военнослужащих ГУР, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Что заявила СБУ

До появления публичного заявления командира «Тимура» Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с ГУР предотвратила теракт, который, по её данным, ФСБ РФ готовилапротив одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину.

В СБУ заявили, что во время проведения оперативно-следственных действий на их группу было совершено вооруженное нападение. При этом в своем официальном заявлении спецслужба не уточнила, что речь идет именно о конфликте с ГУР.

Зеленский поручил расследовать инцидент

Напомним, президент Владимир Зеленский вечером 2 сентября прокомментировал конфликт между отдельными подразделениями СБУ и ГУР в Киеве.

По его словам, он обсудил ситуацию с генеральным прокурором Русланом Кравченко. Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований должны установить все обстоятельства происшествия, проверить показания и заявления участников и воссоздать ход инцидента шаг за шагом.

Зеленский также заявил, что за инцидент должны последовать меры ответственности, в частности кадровые решения в отношении участников происшествия, а в обеих спецслужбах должны быть проведены внутренние расследования.

«В Украине можно стрелять только в российских оккупантов, а любая другая перестрелка никогда не будет восприниматься как что-то допустимое», — подчеркнул президент.

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