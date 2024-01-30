Похищение ТЦК музыканта группы Intermezzo в Черновцах: в деле появились новые подробности

В Черновцах работников ТЦК и СП обвинили в избиении и похищении музыканта.

В Черновцах 16 января работники ТЦК среди бела дня похитили и избили украинского музыканта группы Intermezzo и его друга. По словам музыкальной группы, сотрудники военкомата якобы избили и похитили их вокалиста Владимира Билыка и его друга Андрея Дулецкого. В скандальном деле появились новые подробности.

Группа Intermezzo 30 января опубликовала сообщение на своей странице в Instagram, где рассказала, что Владимир Билык вернулся к работе в школе, где работает с 2020 года.

Музыканты отметили, что Билык как учитель работает на 1,25 ставки и имеет законные основания для отсрочки от призыва.

Побои Владимира Билыка и его товарища Андрея Дулецкого были письменно документированы. У Владимира Билыка констатировали ушиб живота, а у Андрея Дулецкого – сотрясение головного мозга.

Делом Дулецкого после избиения занимаются адвокаты.

Сторона защиты настаивает, что полицейские стояли и смотрели, как сотрудники ТЦК избивали Дулецкого и Билыка. Кроме того, работники ТЦК якобы вынудили Дулецкого удалить из телефона все доказательства.

Владимиру Билыку в больнице вручили постановление о заведомо ложном вызове полиции. После избиения он вызвал службу мониторинга полиции, которая не прибыла на вызов. Музыкант собирается обжаловать постановление в суде за свой счет.

"По его мнению, штраф был выписан в качестве инструмента давления, без выяснения обстоятельств", — говорится в сообщении.

"В сухом итоге мы имеем безнаказанность преступлений отдельных сотрудников ТЦК, поддерживаемых со стороны некоторых работников полиции и пограничников. Мы понимаем, что работники ТЦК, которые добросовестно выполняют свои обязанности, не напишут в Интернете. Однако, и мы молчать о том, что с нами произошло – не будем. Мы требуем справедливости. Дело передано в ГБР", — резюмировали музыканты.

Как событие прокомментировали ТЦК и СП

В комментарии для "Эспрессо.Запад" начальница службы по связям с общественностью Черновицкого ОТЦК и СП майор Татьяна Гайдащук заверила, что работники ТЦК действовали в рамках закона.

"Военнослужащие ТЦК и СП проверили документы. Гражданин является военнообязанным, который должен был самостоятельно явиться в ТЦК и выполнить свой военный долг.

"Он прошел ВЛК и был признан годным к военной службе, призванный на военную службу во время мобилизации, на особый период, но по дороге в учебный центр, куда направлялся для подготовки, самовольно покинул команду. О совершении уголовного правонарушения будет уведомлен соответствующий правоохранительный орган. Военнослужащие ТЦК и СП действовали в рамках закона", – утверждают в пресс-службе Черновицкого ТЦК и СП.

Напомним, Умеров сообщил о незапланированных проверках ТЦК.

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