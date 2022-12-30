Похищенного из Херсона енота оккупанты "зачислили" в университет Мелитополя

Так называемый ректор МГУ Чуйков подписал приказ о зачислении енота на факультет "Информационная безопасность" с постановкой на все виды обеспечения.

Российские оккупанты "зачислили" похищенного в Херсоне енота в захваченное учебное заведение во временно оккупированном Мелитополе.

Об этом заявил ставленник российских оккупантов, так называемый ректор учебного заведения Андрей Чуйков.

Коллаборант рассказал, что животное "подало заявление" на поступление на факультеты "Лесное дело" и "Специализированный факультет информационной безопасности".

"В МГУ имени Антона Макаренко новый курсант — енот Херсон… от него поступило заявление на принятие в наш университет", — сообщается на канале университета.

В четверг, 29 декабря, Чуйков подписал приказ о зачислении енота на факультет "Информационной безопасности" с постановкой "на все виды обеспечения".

Напомним, енот из Херсона был похищен оккупантами перед их бегством из города. Кроме имущества гражданских, вражеские войска воровали даже животных из местного зоопарка. В Сети было выложено видео, как российский захватчик вылавливает в вольере енотов, хватая их за хвосты и бросая в коробку. Этот факт возмутил украинцев, и они зарегистрировали на сайте президента петицию с предложением обменять енотов на одесский памятник российской императрице Екатерине II, который вот-вот должны демонтировать.

В то же время в Министерстве культуры Украины не против обменять похищенное из музеев Херсонщины имущество и енотов на памятники русским писателям.

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