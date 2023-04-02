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Похищенного из Украины мальчика показал неизвестный мужчина из Чечни: фрагмент из российского видеочата

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
2604
Время на прочтение
2 мин
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Похищенного из Украины мальчика показал неизвестный мужчина из Чечни: фрагмент из российского видеочата

Фото: скриншот с видео

Малолетний мальчик в начале разговора воскликнул "Слава Украине!"

В Сети опубликовали ролик с фрагментом из российского видеочата, на котором рядом с мужчиной, утверждающим, что находится в Чечне, сидит мальчик, вероятно, похищенный из Украины.

В комментарии к опубликованным в Twitter кадрам говорилось, что на видео 8-летний Иван Малиновский, пропавший в октябре 2022 года в Херсонской области.

Однако в "Службе розыска детей Магнолия" со ссылкой на утверждение матери Малиновского опровергли эту информацию.

В начале разговора малолетний мальчик, сидевший рядом с мужчиной кавказской внешности, воскликнул "Слава Украине!".

Блогерша, которая общалась с мужчиной на украинском языке, заметила, что мальчик переводит ему ее вопросы. Она поинтересовалась, откуда ребенок и почему понимает украинский.

Впоследствии мужчина, держащий мальчика за плечи, сказал, что ребенок из Киева. "Вместе вдвоем пойдем брать Киев", — нагло говорит он.

Разговор сопровождается грубым смехом других людей, присутствующих в том же помещении, но которых не видно.

В проекте "Найти своих" в комментарии "УП. Жизнь" сообщили, что мальчика с видео узнали родные. Эту информацию, казалось бы, подтвердили в полиции.

Более подробной информации о ребенке пока нет.

Напомним, ранее исследователи из Йельского университета установили, что Россия содержит по меньшей мере 6 тысяч украинских детей в лагерях. Правозащитники обнаружили 43 спецучреждения, в которых Кремль содержит похищенных в Украине детей.

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Дата публикации
Просмотры
2604
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