Похищенного из Украины мальчика показал неизвестный мужчина из Чечни: фрагмент из российского видеочата

В Сети опубликовали ролик с фрагментом из российского видеочата, на котором рядом с мужчиной, утверждающим, что находится в Чечне, сидит мальчик, вероятно, похищенный из Украины.

В комментарии к опубликованным в Twitter кадрам говорилось, что на видео 8-летний Иван Малиновский, пропавший в октябре 2022 года в Херсонской области.

Однако в "Службе розыска детей Магнолия" со ссылкой на утверждение матери Малиновского опровергли эту информацию.

Многие видели видео. Парня удалось узнать, им оказался Иван Малиновский из Херсонской области, пропавший без вести 25 октября 2022 года. pic.twitter.com/FqnU0uAq2B — Мар:A (@24Kava2022) April 1, 2023

В начале разговора малолетний мальчик, сидевший рядом с мужчиной кавказской внешности, воскликнул "Слава Украине!".

Блогерша, которая общалась с мужчиной на украинском языке, заметила, что мальчик переводит ему ее вопросы. Она поинтересовалась, откуда ребенок и почему понимает украинский.

Впоследствии мужчина, держащий мальчика за плечи, сказал, что ребенок из Киева. "Вместе вдвоем пойдем брать Киев", — нагло говорит он.

Разговор сопровождается грубым смехом других людей, присутствующих в том же помещении, но которых не видно.

В проекте "Найти своих" в комментарии "УП. Жизнь" сообщили, что мальчика с видео узнали родные. Эту информацию, казалось бы, подтвердили в полиции.

Более подробной информации о ребенке пока нет.

Напомним, ранее исследователи из Йельского университета установили, что Россия содержит по меньшей мере 6 тысяч украинских детей в лагерях. Правозащитники обнаружили 43 спецучреждения, в которых Кремль содержит похищенных в Украине детей.

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