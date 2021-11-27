Похищенного на Донбассе узника Кремля этапировали в Бурятию

Александра Марченко в РФ приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

Украинского политзаключенного Александра Марченко, незаконно осужденного в России, этапировали в Улан-Удэ в Бурятии. Суд страны-агрессора отклонил его кассацию на приговор.

Об этом рассказала супруга пленника Кремля в комментарии "Укринформу".

"После заседания верховного суда в Москве моего мужа этапировали в Бурятию, в СИЗО города Улан-Удэ. Это все, что я сейчас знаю. Когда он туда прибудет и где будет отбывать наказание, неизвестно", — сообщила Екатерина Марченко.

По ее словам, настроение Александра нормальное, "боевое". Жена политзаключенного добавила, что они будут оспаривать решение об этапировании.

Также Екатерина рассказала, что во время перевозки Марченко из Краснодара в Москву на заседание суда отмечен ряд нарушений. Например, в Ростовском СИЗО его поместили в комнату с окнами без оконных стекол, из-за чего он простудился.

Александра Марченко схватили в декабре 2018года во время поездки в оккупированный Донецк. Два месяца его содержали в печально известной донецкой "Изоляции", где пытали.

Позже Марченко был передан в ФСБ, после чего в России ему оформили административный арест за якобы незаконную работу в России. Впоследствии он был обвинен в попытке передать украинской государственной компании "Укроборонсервис" запасные части для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300. По данным ФСБ, соответствующую задачу гражданин Украины якобы получил от сотрудника украинской Службы внешней разведки (СВР) Петра Хоменко. Свою вину Марченко не признал.

В ноябре 2020 г. Краснодарский краевой суд приговорил Марченко к десяти годам колонии строгого режима.

16 ноября 2021 года Марченко обратился к Зеленскому с просьбой включить его в список для обмена пленными между Россией и Украиной.

Напомним, в Макеевской исправительной колонии №32, расположенной на временно оккупированной территории Донецкой области, скончался плененный 37-летний Руслан Макарец, которого боевики приговорили к 13 годам тюрьмы за якобы "шпионаж" в пользу украинских спецслужб.

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