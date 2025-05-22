Похищенных Россией детей может быть значительно больше - Заривна

Точное количество депортированных в Россию украинских детей неизвестно

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Количество депортированных Россией украинских детей может быть гораздо больше, чем официальная цифра - 19 546.

Об этом заявила операционный директор инициативы Bring Kids Back UA Дарья Заривна в эфире национального телемарафона.

"Эта цифра может быть намного больше, потому что в 2022 году россияне, а именно Мария Львова-Белова [уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка, военная преступница - ТСН.ua] назвала цифру в 744 тысячи украинских детей, которые были вывезены на территорию России", - сказала она.

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Дарья Заривна напомнила, что после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и Марии Львовой-Беловой, они прекратили называть какие-либо цифры публично.

"Очень трудно сказать, какова точная цифра", - подчеркнула Заривная.

Она также отметила, что имена еще 2 245 детей содержатся в реестре, который учитывает пропавших без вести при особых обстоятельствах.

"В нашем случае особые обстоятельства - это война. И здесь важно понимать, что принудительно перемещенные или депортированные дети могут одновременно считаться пропавшими без вести", - уточнила Заривна.

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Ключевая проблема, по словам деятельницы, заключается в том, что российская сторона не предоставляет информацию о депортированных украинских детях.

Напомним, в Сенат США внесена резолюция, призывающая к немедленному возвращению тысяч украинских детей, насильно вывезенных в Россию с начала полномасштабного вторжения.