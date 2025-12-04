- Дата публикации
Похищенных украинских детей Россия перевезла в военные лагеря в Северной Корее — правозащитники
Некоторые украинские дети, похищенные Россией, насильственно перевезены в Северную Корею и помещены в военные лагеря, сообщают украинские правозащитные организации.
Некоторые украинские дети, похищенные Россией, насильно перевезены в Северную Корею и помещены в военные лагеря.
Об этом сообщают украинские правозащитные организации, передает журналист Остап Ярыш в соцсети X.
«Некоторых украинских детей, похищенных Россией, насильственно перевезли в Северную Корею и поместили в военные лагеря, сообщают правозащитные организации. Об этом только что было объявлено на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената», — написал Ярыш.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская внешняя разведка установила местонахождение сотен детей, которых Россия незаконно вывезла с оккупированных территорий.
По словам главы государства, разведчики определили конкретные адреса, где могут находиться украинские дети, и передали соответствующие списки международным партнерам.
«Мы даем списки партнерам — список детей, которых нужно вернуть. Первый такой список — более 300 фамилий, имен, адресов похищенных детей — будет на столе у всех лидеров, которые нам помогают», — отметил Зеленский.